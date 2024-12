INTER-COMO 0-0

INTERVALLO - Un Como garibaldino, un'Inter a velocità limitata. La formazione di Cesc Fabregas non è arrivata a Milano per fare l'agnello sacrificale e anzi ha delle opportunità per spaventare Yann Sommer; soprattutto, non rinuncia a giocare anche a costo di lasciare qualche varco anche profondo ai nerazzurri che però non hanno il merito di approfittarne a dovere, per imprecisione o per egoismo come nei casi di Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Di Denzel Dumfries, probabilmente, l'occasione più importante dell'intero primo tempo.

45' - Si chiude senza recupero il primo tempo: Inter e Como vanno a riposo sullo 0-0!

43' - Nico Paz si porta avanti il pallone con la mano e parte in contropiede, Giua non interviene. Barella manda in fallo laterale, poi urla contro l'arbitro suo corregionale.

42' - Al primo pallone decente toccato, Dimarco prova a capitalizzare l'assist di Carlos Augusto girandosi e calciando però troppo debolmente per impensierire Reina. Barella era in posizione ideale pronto a ribadire in porta.

41' - Bastoni sbraita contro l'assistente Baccini che ritarda notevolmente la segnalazione di un netto fuorigioco di Belotti.

38' - Strefezza sorprende la difesa dell'Inter e si invola in avanti, bravo Bisseck ad andare in diagonale e a chiudere la porta all'ex Lecce che regala anche il rinvio dal fondo.

37' - Corner per l'Inter, Bisseck salta più in alto di tutti ma non inquadra la porta.

36' - Altro scontro con Dumfries, Fadera rimane a terra per qualche istante.

33' - Il Como sbaglia e concede campo all'Inter, l'occasione d'oro arriva a Dumfries che da ottima posizione manda alto. Sprecato praticamente un rigore in movimento.

31' - Fadera scappa via alla difesa nerazzurra in posizione regolare, si ritrova in area ma colpisce debolmente contrastato da Bisseck: para Sommer.

28' - Numero funambolico di Thuram con le gambe, il cross del francese viene respinto in fallo laterale.

26' - Barella getta al vento una ripartenza pericolosa, palla recuperata dal Como e tiro di Nico Paz che Sommer controlla in due tempi.

26' - Scontro Fadera-Dumfries, punizione pericolosa per il Como.

24' - Ammonizione per Bisseck per fallo su Belotti, ma proteste del Como per un vantaggio negato da Giua.

24' - Si gioca in un fazzoletto, il Como guadagna una rimessa sulla deviazione di Mkhitaryan.

20' - Occasione per Lautaro che lanciato dal velo di Barella calcia di prima intenzione, la difesa manda in corner. Barella ha da ridire col capitano, voleva il pallone di ritorno.

19' - Dossena controlla Dumfries accompagnando la palla fuori, forse però toccando per ultimo. Ma per Giua è rinvio dal fondo.

18' - Deviato un cross di Dumfries, primo corner per l'Inter.

16' - Mkhitaryan prova a lanciare Bisseck che però viene colto di sorpresa dalla traiettoria, rimessa laterale per il Como.

15' - Dopo i primi minuti molto intensi, le squadre tolgono un po' il piede dall'acceleratore.

12' - Mkhitaryan! Errore in disimpegno del Como con Kempf che serve gli avversari, pallone che finisce a Mkhitaryan che da buona posizione calcia in maniera troppo chiusa mandando fuori.

9' - Azione insistita dell'Inter con Thuram che salta tre difensori e poi calcia trovando un muro, l'azione prosegue prima che Reina blocchi il cross di Dumfries.

6' - Strefezza strappa palla a Carlos Augusto e poi mette in mezzo dove Goldaniga va al tiro su assist di Belotti che ignora di essere solo davanti a Sommer. Ma con qualche secondo di ritardo Giua fischia fallo sul brasiliano nerazzurro.

5' - Fadera anticipa Dumfries che sonnecchia un po' e poi mette in mezzo dove Van der Brempt salta e colpisce di testa mandando fuori.

4' - Pallone pigro di Bisseck per Dumfries, Fadera intuisce e prova ad andare via prima di venire chiuso in fallo laterale.

3' - Finta di Dimarco e cross di Calhanoglu, la difesa lariana spazza.

2' - Sandwich ai danni di Lautaro, fischiata punizione per l'Inter.

20.47 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

20.45 - Lautaro e Pepe Reina davanti a Giua per il sorteggio.

20.44 - Le due squadre entrano in questo momento in campo.

20.42 - Inter e Como nel tunnel che porta al campo. Scambio di cori poco simpatici tra le tifoserie.

20.35 - Squadre negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

IL TABELLINO

INTER-COMO 0-0

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 42 Palacios, 50 Aidoo, 55 Motta, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

COMO: 25 Reina; 77 Van der Brempt, 2 Kempf, 13 Dossena, 5 Goldaniga; 33 Da Cunha, 20 Sergi Roberto; 7 Strefezza, 79 Paz, 16 Fadera; 11 Belotti.

In panchina: 1 Audero, 4 Kone, 6 Iovine, 8 Baselli, 10 Cutrone, 15 Jack, 17 Cerri, 26 Engelhardt, 27 Braunoder, 36 Mazzitelli, 90 Verdi, 93 Barba.

Allenatore: Cesc Fabregas.

Arbitro: Giua. Assistenti: Baccini - Capaldo. Quarto ufficiale: Rutella. VAR: Maggioni. Assistente VAR: Sozza.

Note

Ammoniti: Bisseck (I)

Corner: 4-0

Recupero: 1°T 0'.

