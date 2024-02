San Siro torna a respirare le grandi notti di Champions League. Torna in campo europeo l’Inter di Simone Inzaghi nel primo atto degli ottavi di finale della competizione: sarà sfida all’Atletico Madrid di una vecchia conoscenza del pubblico del Meazza e anche del tecnico nerazzurro, quel Diego Simeone ormai colonna storica della formazione biancorossa. Trascinata dall’ennesimo tutto esaurito, la squadra nerazzurra cercherà di confermare in Europa quanto di buono fatto sin qui in campionato, dove si è decisamente alzata sui pedali seminando le concorrenti, anche se di fronte avrà una delle formazioni notoriamente più rognose del lotto continentale, che ultimamente ha anche messo insieme il bel gioco con la tipica garra perpetrata dal Cholo. Gara dalle emozioni forti, anche se sarà solo il primo atto di una lunga battaglia in quattro atti che culminerà il 13 marzo al Civitas Metropolitano. Fischio d’inizio dell’arbitro rumeno Istvan Kovacs alle ore 21: segui con noi di FcInterNews.it questa sfida con gli aggiornamenti in tempo reale dall’inviato a San Siro.

20.06 - Alla fine, Diego Simeone rilancia Marcos Llorente nel ruolo di punta atipica al fianco di Antoine Griezmann. In difesa Axel Witsel agirà da braccetto destro, a sinistra fiducia a Samuel Lino.

20.04 - Tutto confermato: Simone Inzaghi non tradisce le indicazioni della vigilia riproponendo Matteo Darmian e Federico Dimarco sulle fasce e affidandosi alla solita coppia Marcus Thuram - Lautaro Martinez. Stefan de Vrij confermato al centro della difesa.

19.57 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Atletico Madrid:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): 13 Oblak; 20 Witsel, 2 Gimenez, 22 Hermoso; 16 Molina, 5 De Paul, 5 Koke, 8 Saul, 12 Lino; 14 Llorente, 7 Griezmann.

In panchina: 1 Moldovan, 31 Antonio Gomis, 4 Gabriel, 9 Depay, 10 Correa, 15 Savic, 17 Riquelme, 18 Vermeeren, 19 Morata, 23 Reinildo, 24 Barrios.

Allenatore: Diego Pablo Simeone.

Arbitro: István Kovács (ROM).

Assistenti: Marinescu, Artene (ROM).

Quarto ufficiale: Feșnic (ROM).

VAR: Fritz (GER).

Assistente VAR: Popa (ROU).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!