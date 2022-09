"Fallimento Psg". Tuona così Le Parisien nell'edizione odierna sulla quale non risparmia le critiche al club parigino per aver "concluso il mercato con un fallimento", traducibile con il perentorio 'no' di Zhang per Milan Skriniar. Secondo i francesi Al-Khelafi ha tentato in tutti i modi di convincere il presidente nerazzurro a cedere lo slovacco sul quale puntavano i transalpini. "L’Inter ha chiuso la porta ai diversi rilanci del Psg con Al-Khelafi impegnato direttamente ieri tutto il giorno a cercare di convincere Steven Zhang: niente da fare - si legge -". Skriniar resterà a disposizione di Inzaghi, nulla ha potuto la caparbietà del Presidente dell'ECA che secondo i colleghi francesi avrebbe persino pensato di volare a Milano per concludere l'affare, affare mai andato in porto per l'altrettanta caparbietà dei nerazzurri ad opporre veto.