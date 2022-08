La Repubblica lo chiama "il pasticcio Digitalbits". Una decisione riguardo al main sponsor che ora costringe la società a cercare nuovi orizzonti. "La pubblicità sulle maglie da gioco alla criptovaluta, che al club avrebbe dovuto fruttare 85 milioni in 4 anni, si è trasformata per il ritardo nei pagamenti in moneta più che mai virtuale e sta imponendo a Porta Nuova la ricerca spasmodica di un’alternativa - si legge -. Con nessuno dei potenziali candidati, tra i quali figura qualche banca italiana, si è però raggiunto al momento un accordo, peraltro a cifre largamente inferiori, mentre è di circa due mesi il tempo stimato per trovare una soluzione: non è semplice smaltire lo stock delle maglie (circa 200 mila) già stampate dal contrariatissimo sponsor tecnico (la Nike)".