L'analisi de La Repubblica sulla situazione societaria dell'Inter parte da un primo dato di fatto: i nerazzurri sono vicini allo scudetto, ma il presidente della squadra non ha mai visto una partita dal vivo in questa stagione. Vorrebbe tornare, si legge, per la vittoria matematica del tricolore che potrebbe arrivare nel derby di Milano del 22 aprile.

La prolungata assenza resta un mistero, nel frattempo Steven Zhang lavora da settimane con Oaktree per posticipare di almeno un anno la restituzione del prestito da 275 milioni di euro con relativi interessi (e un tasso aggiornato dal 12 al 15%). Quasi cento milioni di interessi che vanno quindi sommati alla somma di cui sopra. Due le ipotesi sul tavolo se non si dovesse riuscire a trovare un nuovo accordo: l'Inter può rimborsare il credito trovando altrove i soldi e a questo stanno lavorando Goldman Sachs e Raine Group su mandato del presidente nerazzurro (sul quotidiano si parla di dialoghi aperti con almeno due fondi). I tempi sono però stretti, servirebbero sei settimane per portare a termine l'operazione. L'alternativa è che Oaktree entri nella gestione del club, per effetto dell'insolvenza o di un accordo tra le parti. Entro aprile, in ogni caso, Oaktree vuole trovare una soluzione. L'ipotesi della cessione, invece, sembra più complicata perché nessuno ha fatto una due diligence negli ultimi tre anni.

La notizia positiva è che tutti gli scenari prevedono una permanenza di Beppe Marotta nell'attuale ruolo di amministratore delegato per la parte sportiva.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!