Dal 4-4 di Inter-Juventus del 27 ottobre a oggi, l'Inter ha concesso solo due reti segnandone 19. E' il dato presentato da La Repubblica che fotografa il momento dei nerazzurri. Il quotidiano sottolinea anche un'altra statistica evidenziata da Soccerment: tra Inter, Atalanta e Napoli quella di Inzaghi è la squadra più efficace nel gegenpressing, rientra in possesso nel 50,7% dei palloni persi e ha concesso meno tiri di tutti.

Inzaghi sta usando al massimo il turnover, coi titolari in campionato e una squadra diversa in Champions, dove giocano Frattesi, Zielinski, Carlos Augusto, Taremi, in una rosa nella quale sembra rinato persino Correa. In Coppa Italia schiererà chi ha giocato poco o pochissimo, come Palacios o Martinez.

A gennaio? Potrebbe anche non fare nulla, a meno che Acerbi non abbia altri acciacchi, che a quel punto potrebbero anche far ragionare su uno svincolo a giugno.