A Firenze sembrano ormai rassegnati all'idea di vedere Nikola Milenkovic partire in direzione Milano per aggregarsi all'Inter. Secondo il quotidiano La Nazione, infatti, il difensore serbo ha da tempo scelto l'Inter, che non appena cederà Milan Skriniar metterà sul piatto 15 milioni di euro per portarlo alla corte di Simone Inzaghi. Daniele Pradè e Joe Barone sono già nell'ottica di dover approfondire l'individuazione del suo sostituto.