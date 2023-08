Arrivano conferme dall'Équipe rispetto all'indiscrezione di mercato rilanciata stamane da Tuttosport e Corriere dello Sport, secondo cui l'Inter sarebbe tornata a interessarsi a Benjamin Pavard, 27enne difensore francese sotto contratto con il Bayern Monaco fino al 30 giugno 2024. Secondo i colleghi del quotidiano transalpino, il club milanese dovrebbe formulare un'offerta nelle prossime ore, poi bisognerà capire se basterà per convincere i bavaresi.

Sul giocatore, per la cronaca, ha messo gli occhi da tempo il Manchester United, che lo considera un obiettivo prioritario per rinforzare il reparto arretrato; prima, però, servirà la cessione di Harry Maguire al West Ham, per ora bloccata.