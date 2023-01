Da Viale della Liberazione non sembrano comunque disposti a fare sconti sul cartellino, dettaglio che rende molto complicato lo scenario. Nonostante questo, però, "il PSG sta ancora studiando la possibilità di fare un'offerta per ingagioare il difensore dell'Inter Milan Skriniar entro la chiusura della finestra di mercato di martedì. Sembra molto complesso, ma..." si legge in uno stralcio del pezzo de L'Equipe, che lascia aperte più strade per il finale di questa lunga telenovela.

