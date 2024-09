Denzel Dumfries fa sorridere l'Inter. L'esterno nerazzurro, in campo da titolare e per 90' ad Amsterdam nell'affascinante sfida di Nations League tra Olanda e Germania, diventa decisivo appoggiando in rete la palla del definitivo 2-2: in avvio di gara c'era stato il vantaggio Oranje con Reijnders, poi ribaltato dall'uno-due tedesco firmato da Undav e Kimmich fino alla zampata vincente dell'interista.

🚨🇪🇺 GOAL | Netherlands 2-2 Germany | Dumfries



DUMFRIES DRAWS LEVEL!pic.twitter.com/clQgGXYHPN — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 10, 2024

La notte di Nations League passa però anche da Tirana. L'Albania va ko contro la Georgia (0-1 con gol di Kochorashvili): tutta la partita in campo per Kristjan Asllani.

