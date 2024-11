Dopo Iran e Austria, sono Italia e Francia le due Nazionali con giocatori dell’Inter in rosa questa sera impegnate sui campi europei rispettivamente contro Belgio e Israele. Partono dalla panchina entrambi gli interisti della Francia, Pavard e Thuram, nel match di questa sera tra la nazionale di Deschamps e Israele, diversamente dai compagni di squadra italiani.

Come preventivato infatti sono quattro su quattro i nerazzurri scelti da Luciano Spalletti per affrontare il Belgio di Tedesco, nella quarta partita di Nations League: presenti nell’undici titolare dell’Italia Alessandro Bastoni come braccetto di sinistra nella difesa a tre completata da Buongiorno e Di Lorenzo; Federico Dimarco nella corsia di sinistra speculare a Cambiaso nella linea di centrocampo poi completato da Tonali mezzala destra, Rovella e Frattesi mezzala di sinistra; Nicolò Barella sulla trequarti alle spalle di Retegui. Quattro gli ex compagni che affronteranno ancora una volta questa sera Lukaku, ultimo avversario dell’Inter in campionato.

