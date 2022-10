Raine Group, la banca d'affari statunitense incaricata di trovare nuovi acquirenti pr l'Inter, non è alla prima missione in ambito calcistico, avendo, come noto, contribuito al passaggio del Chelsea nelle mani di Todd Boehly e della sua cordata. Secondo Il Messaggero, inizialmente si parlava della ricerca di un socio di minoranza ed era trapelato il nome di Vivek Ranadive, co-proprietario dei Sacramento Kings, franchigia di Nba; ma adesso che si parla di una cessione del 100% delle quote si mormora di interessi statunitensi, come Marc Lasry, co-fondatore e CEO di Avenue Capital Group e co-proprietario della franchigia di Nba dei Milwaukee Bucks. E ci sarebbe in ballo anche il nome del fondo del Bahrein Investcorp, nei mesi scorsi accostato al Milan.