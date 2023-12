La direzione arbitrale di Davide Massa è stata promossa dai vertici arbitrali. Ne dà notizia oggi Il Mattino, secondo cui la pagella degli osservatori dell'Aia non riporterebbe rimostranze nei confronti dell'arbitro di Napoli-Inter.

Anche per quel che riguarda il contatto Martinez-Lobotka durante l'azione dell'1-0 perché, come si spiega sul quotidiano, il giocatore avrebbe già perso il controllo del pallone quando avviene il fallo e di conseguenza Massa ha deciso di non bloccare il gioco. Inoltre il Var non interviene perché la rete arriva in quella che viene a quel punto considerata una nuova fase d'attacco. Un caso analogo alla rete di Raspadori a Salerno che non venne annullata nonostante un fuorigioco di Olivera.

Massa non verrà quindi fermato, potrebbe forse non dirigere il Napoli per qualche tempo. I partenopei, tra l'altro, rischiano un deferimento per il ds Meluso (che pure ha espresso le proprie opinioni senza alzare i toni). Da capire cosa uscirà dal referto arbitrale riguardo a quanto avvenuto all'intervallo e a fine partita, anche se per il quotidiano non sembra ci siano stati episodi oltre delle normali lamentele.