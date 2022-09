Fiducia rinnovata: Steven Zhang è tornato ad Appiano, ieri ha visto Simone Inzaghi e al tecnico ha confermato l'idea ferrea di proseguire con lui in panchina. Nessuna separazione all'orizzonte, ma ora è arrivato il momento di ripartire. "Fino a questa sosta si è respirato un senso di precarietà e confusione: per questo il presidente ha voluto ripetere la stessa scena di luglio. Insomma, ha voluto ridare una sponda societaria - spiega la Gazzetta dello Sport -. Steven fatica a darsi una ragione per questa partenza lenta, ma non pensa di essere davanti a una stagione potenzialmente fallimentare. Il suo viaggio ad Appiano era, quindi, finalizzato a riallacciare un filo che solo in apparenza si era allentato nelle ultime due settimane e tranquillizzare la compagnia. Ovviamente, da qui in avanti pure lo stesso Zhang si aspetta uno scatto in più nella guida tecnica".