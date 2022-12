La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Steven Zhang nel giorno del suo 31esimo compleanno. Il presidente dell'Inter non avrebbe intenzione di cedere il club nerazzurro e starebbe puntando al rifinanziamento del debito con il fondo Oaktree , in scadenza a maggio 2024. La strada sul quale sta lavorando Zhang è quella "di garantirsi un futuro a medio lungo termine alla guida del club, tanto da valutare l’opportunità di allungare i termini dell’accordo con Oaktree e andare oltre il 2024 nel rapporto con lo stesso fondo, chiaramente rivedendo i termini fissati nel maggio 2021, magari quelli relativi agli tassi di interesse, fissati al 12%", riporta la Rosea .

"L'alternativa è quella di rifinanziare il debito con un altro fondo, ovvero trovare un altro partner che si faccia carico di supportare la società. L’obiettivo di Zhang è chiaro: spostare in avanti la dead line con Oaktree, che - va ricordato - ha in pegno sia le azioni della Grand Tower (il veicolo lussemburghese attraverso il quale Suning detiene l’Inter) sia quella di LionRock, fondo proprietario dei 31,05% della società nerazzurra. Spostare in avanti i termini significa provare a garantire stabilità al club, andando sempre più incontro al traguardo - oggi ancora lontano - di una società sostenibile e autosufficiente", si legge ancora. Zhang non ha intenzione di lasciare il comando dall'Inter, una volontà ribadita quotidianamente nei rapporti con chi lavora nel mondo nerazzurro.

