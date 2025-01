Nicola Zalewski è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter: questo quanto scrive stamattina senza indugio la Gazzetta dello Sport.

Secondo la rosea, infatti, l'esterno polacco della Roma, in scadenza di contratto a giugno, dovrebbe rinnovare a breve con i giallorossi, poi potrà arrivare il via libera in direzione Milano: l’affare si può chiudere tra oggi e domani.

Il classe 2002 arriverebbe a Milano in prestito: proprio in queste ore si sta lavorando per trovare la soluzione definitiva, con Marotta che sta tentando di inserire l'opzione di diritto di riscatto facendo copia e incolla dell'operazione che ha portato Buchanan al Villarreal (1 milioni di prestito oneroso e 13 in caso di riscatto da parte degli spagnoli).