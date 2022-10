"Per effettuare il sorpasso su Handanovic hanno soffiato in tantissimi, dentro e fuori il club, anche se spesso sull’ultimo decadente Handa si è canalizzata una rabbia ingiustificata dei tifosi. Proprio Samir in questi momenti ha, invece, mostrato vera pasta di capitano: ha cercato un equilibrio nello spogliatoio e coltivato il rapporto col nuovo titolare, a cui i consigli sloveni possono risultare assai preziosi. André ascolta, ma continua pure con certe strane superstizioni: scarpe e guanti, ad esempio, non si cambiano mai dopo una buona prestazione, anche a costo di usarle fino alla distruzione", scrive la rosea in una parte del suo pezzo.

Il carisma, le urla (vedi il video diventato virale in cui si sgola al Camp Nou dopo l'1-0 del Barça) e la diversa interpretazione del ruolo hanno convinto i tifosi e Inzaghi. E poi c'è anche l'aspetto tecnico, con Onana che al momento sembra dare più sicurezza ai difensori rispetto al collega sloveno, trasformandosi anche come un 'innesca-punte' grazie al lungo rilancio. L'ex Ajax "ha convinto Inzaghi ad anticipare i tempi di uno storico cambio della guardia in porta - prosegue il giornale nel suo approfondimento -. Con la sua tendenza a uscire dalle proprie terre, a volte anche troppo, Onana ha comunque cambiato il modo in cui difendono i centrali di Inzaghi: lo stile più “conservatore” di Handa, piantato per abitudine sulla linea di porta, li costringeva a volte a schiacciarsi nell’area piccola. Adesso c’è un rivoluzionario che svolazza col pugno, anche a costo di lasciare incustodito il fortino. In fondo, è proprio la spericolatezza che serviva per svegliare l’Inter bella e addormentata. Senza sottovalutare che André è pure il primo degli attaccanti perché allena il calcio quanto i tuffi: il rilancio a pescare Lautaro sul 2-3 di Gosens a Barcellona era stato costruito prima a tavolino".