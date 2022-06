Un indizio di mercato in chiave Inter arriva direttamente dal ritiro del Belgio, a Tubize. Come racconta la Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku è stato intercettato da cronisti e telecamere nel tragitto che porta dagli spogliatoi al terreno di gioco, e l'attaccante indirettamente ha fatto capire le sue intenzioni, peraltro chiarissime da tempo. Big Rom ha detto di non poter parlare del suo futuro, ma non solo.

"A volte basta anche un gesto per assecondare una tendenza di gradimento, perché la prospettiva di tornare all’Inter è qualcosa che Lukaku pondera con attenzione - riporta la Gazzetta -. Per cui invece di andarsene con i due membri dello staff, il belga ha sfoggiato un bel sorriso per far capire che un ritorno in nerazzurro sarebbe la scelta migliore. Insomma, gioca in spazi stretti il giocatore del Chelsea che poi ha preso tutto il tempo per allacciarsi gli scarpini e scegliere di avviarsi ai campi con il più italiano della nazionale belga. Ossia Dries Mertens, cui si è affiancato chiacchierando fitto fitto, sapendo di essere ripreso da tutte le telecamere, prima di raggiungere il resto dei compagni. Indizi da non eludere quando in ballo c’è una trattativa complessa che sta tenendo in tensione non solo i tifosi dell’Inter, ma anche la platea di giornalisti locali che seguono i destini del bomber più prolifico della loro nazionale".