Acerbi resta in dubbio. In vista dell'impegno di domani in Champions a Leverkusen, il difensore sta provando a esserci ma non è ancora sicuro di poter salire sull'aereo che oggi condurrà la truppa nerazzurra in Germania.

Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo il parziale lavoro in gruppo di ieri, la scelta verrà presa solo oggi: al momento è più probabile che l'ex Lazio resti a Milano e torni tra i convocati per lunedì prossimo, quando l'Inter sarà in campo all'Olimpico contro la squadra di Baroni. Per il resto, non si esclude un turno iniziale di riposo per Bastoni, uscito non in perfette condizioni dal match col Parma (ma si è comunque allenato regolarmente nelle ultime sedute): in caso di panchina, spazio a Darmian con De Vrij e Bisseck.

Verso la conferma Calhanoglu, mentre ai suoi lati possibile vedere dal 1' sia Zielinski che Frattesi. Carlos Augusto, invece, spera in una maglia a sinistra per Dimarco. Davanti c'è Taremi in pole: con lui più Lautaro che Thuram.

