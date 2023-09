Nessuna rivoluzione, ma qualche cambio ci sarà: la Gazzetta dello Sport prova a immaginare le scelte di Inzaghi in vista del match di domani a San Sebastian nel debutto in Champions League. Stamattina rifinitura ad Appiano, poi partenza verso i paesi baschi nel pomeriggio.

Tre i giocatori in rampa di lancio che sperano in una maglia da titolare: Pavard, Carlos Augusto e Arnautovic. Il francese sta molto bene e potrebbe far rifiatare Darmian, mentre il brasiliano potrebbe dare il cambio a Dimarco anche considerando che l'azzurro ha chiuso il derby molto stanco. E se a metà campo si va verso la conferma dei 'soliti' tre nonostante il momento d'oro di Frattesi, in attacco Arnautovic spera nell'esordio dal 1' affiancando Lautaro. Migliora anche Sanchez: il cileno potrebbe avere minuti importanti.