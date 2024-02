Ieri una seduta mattutina che ha confermato l'ottimo stato di salute della rosa dell'Inter, oggi invece il gruppo si recherà al Meazza per svolgere la rifinitura e testare il terreno rizollato da poco. Poi tutti ad Appiano Gentile per il ritiro che precederà la grande sfida con la Juventus di domani sera.

Domattina, alla Pinetina, come informa la Gazzetta dello Sport, ci sarà una vera e propria seduta di allenamento e non un semplice risveglio muscolare: sarà lì che si scioglieranno gli ultimissimi dubbi di formazione. Che in realtà sono davvero pochi: dall'inizio, rispetto a Firenze, torneranno Acerbi, Dimarco, Calhanoglu e Barella. Pavard e Bastoni - entrambi ko nell'andata di Torino - a completare la difesa dinanzi a Sommer. Poi Darmian favorito su Dumfries sulla destra, Mkhitaryan colonna del centrocampo e davanti la Thu-La.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

