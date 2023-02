Simone Inzaghi arriva al derby di Milano con il gruppo al completo: Marcelo Brozovic e Samir Handanovic, infatti, sono definitivamente recuperati e, quindi, convocabili per il match di domenica sera contro il Milan. Torna anche Milan Skriniar, che dopo le ultime ore calienti di mercato ha chiarito la sua posizione con la società, i compagni e la Curva Nord: sarà a disposizione del tecnico piacentino come prima del Psg-gate, ma non è certa la sua presenza del 1', anzi: le sensazioni a poco più di 48 ore dalla stracittadina, si legge su Gazzetta.it, è che il braccetto di destra della difesa a tre lo faccia Matteo Darmian, con Denzel Dumfries pronto a sfrecciare sulla fascia, come già successo in Coppa Italia martedì. Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni saranno gli altri 2/3 della retroguardia, mentre Federico Dimarco agirà sulla corsia opposta. In mezzo tutto confermato: l'ex Hakan Calhanoglu nel ruolo di play, con Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan ai suoi lati. In attacco, infine, l'unico sicuro di un posto da titolare è Lautaro Martinez: al suo fianco, Romelu Lukaku scalpita e ora appare leggermente in vantaggio su Edin Dzeko.