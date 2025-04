Il piano è apparecchiato: riproporre la stessa formazione dell'andata. Forse con un solo cambio. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, a sinistra è pronto a tornare titolare Federico Dimarco, all'andata in panchina solo per onore di firma.

Carlos Augusto, all'Allianz Arena, è stato tra i migliori, così come pure sabato scorso con il Cagliari. Ma l'apporto del biondo mancino è una delle armi migliori dei nerazzurri e Inzaghi resta col dubbio, soprattutto considerando lo stato di forma di entrambi: il brasiliano è al top, mentre l'azzurro nell'ultimo periodo ha avuto qualche problema.

"Inzaghi sa di avere due titolari per una fascia, ma domani toccherà a Dimarco - si legge -. È lui la spina da piazzare nel fianco destro del Bayern: da quella parte la squadra di Kompany ha sofferto contro i nerazzurri e pure nel Klassiker con il Borussia Dortmund; da quella parte potrebbe definitivamente finire al tappeto domani sera".

Per il resto, tutto come una settimana fa in Gemania: Acerbi appiccicato a Kane, regia affidata a Calhanoglu e in attacco la Thu-La. Occhio anche ai jolly in panchina: detto di Carlos Augusto, pronti a far male ci saranno pure Frattesi - decisivo a Monaco - e Arnautovic.