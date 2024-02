Oggi Marcus Thuram effettuerà gli esami che chiariranno l'entità dell'infortunio patito martedì sera, ma le notizie che filtrano da Appiano Gentile fanno sorridere Inzaghi.

Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, in casa Inter nessuno vuole correre rischi inutili e, ragionevolmente, salterà Lecce e Atalanta. Ma la notizia è che potrebbe già essere in campo a Bologna per una sorta di rodaggio in vista del ritorno con l'Atletico Madrid. In attesa degli esami, la sensazione - spiega la rosea - è che sia davvero “solo” un'elongazione. Con l’adduttore di mezzo, quindi, basterebbero due settimane o poco più di stop. Insomma, se tutto sarà confermato, il numero 9 potrebbe riassaggiare il campo a Bologna per poi essere al cento per centro a Madrid.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!