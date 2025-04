L'Inter oltre la fatica. I muscoli sono fisiologicamente stanchi dopo la serata epica con il Bayern e a farne le spese più di tutti è stato Thuram, che deve fermarsi per un affaticamento.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, nessun allarme per il francese, che però salterà il match di domani a Bologna: l'obiettivo è riaverlo al massimo contro la Roma. Chi al suo posto? Anche Lautaro è stanco, ma il capitano dovrebbe comunque partire dall'inizio anche al Dall'Ara. Ogni decisione sull’assetto della squadra con cui sfidare Italiano è rimandata a stamattina, nell’allenamento prima di andare in treno in Emilia - si legge sulla rosea -. Davanti c’è una delle squadre più muscolari e in forma degli ultimi tempi, per questo Simone valuterà proprio la capacità di reggere lo sforzo nell’ennesima battaglia: in campo a Bologna andranno i migliori dal punto di vista fisico, con un occhio anche alla Coppa Italia.

Arnautovic resta in vantaggio sulla concorrenza e per lui sarebbe una partita da grande ex. Occhio però alla candidatura di Correa, che a differenza di Taremi e dell'austriaco non ha alcun tipo di acciacco. Per il resto, Carlos Augusto si alternerà a Dimarco a sinistra, mentre Bisseck può far riposare uno tra Pavard e Bastoni. In mezzo, invece, tra questa partita di campionato e la successiva sfida al Diavolo, troverà posto Frattesi. "Sia il brasiliano che il tedesco e l’azzurro hanno partecipato solo in parte all’ultimo poema epico, ma nel folle volo nerazzurro le pagine sono in costante aggiornamento", sottolinea la Gazzetta.