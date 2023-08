Domani, Lazar Samardzic dovrebbe svolgere le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con l'Inter. Quello del centrocampista dell'Udinese è un colpo di prestigio per il club nerazzurro che si assicura un giovane indubbiamente interessante e di prospettiva; ma prima di assestare la zampata sull'ex Lipsia, rivela la Gazzetta dello Sport, l'Inter ha pensato anche ad altre opzioni. In primo luogo, gli svincolati Roberto Pereyra e Daichi Kamada, che sono stati proposti ma che non hanno trovato unità di gradimento ad Appiano Gentile e in viale della Liberazione. Diverso invece il discorso per Khéphren Thuram, fratello 22enne del neo nerazzurro Marcus, oggi giocatore del Nizza: per lui era entrato in gioco il padre Lilian, che quando ha accompagnato l'ex Gladbach nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione per le visite mediche e la firma sul contratto, ha approfondito il discorso relativo all’altro figlio, tra l'altro seguito dall'Inter quando era nelle giovanili del Monaco e poi, con più insistenza, quando si è trasferito gratuitamente al Nizza.

Mediano dotato di notevole stazza forza fisica, è bravo tecnicamente, elegante e in possesso sia di un buon tiro sia di una discreta accelerazione. Di certo ha caratteristiche che nessuno degli altri centrocampisti nerazzurri ha. Per questo è stato seguito e lo sarà anche nei prossimi mesi, considerando che il suo contratto con il Nizza scadrà nel 2025, con uno occhio però al prezzo fissato dagli Aiglons: circa 50 milioni, una somma che sin qui ha scoraggiato tutte le pretendenti. Beppe Marotta e Piero Ausilio ci proveranno nuovamente la prossima estate sapendo di avere dalla propria parte un alleato importante come il fratello Marcus. Conscia però che ci sarà da lottare contro una concorrenza pesante, visto che anche Liverpool e Paris Saint-Germain sono molto interessate al ragazzo.

