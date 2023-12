L'Inter non smette di tenere sott'occhio Mehdi Taremi, anzi... Ma a decidere a gennaio sarà il Porto secondo la Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro sta valutando se intervenire sul reparto avanzato già a gennaio, considerando le difficoltà fin qui avute sia da Arnautovic che da Senchez per motivi diversi.

Stando a quanto riferito oggi dalla Gazzetta, al di là delle smentite di facciata, la trattativa tra l'Inter e l'entourage dell'iraniano è concreta e alcuni intermediari sono stati visti al lavoro sull'operazione a Lisbona. Taremi andrà in scadenza a giugno prossimo e un rinnovo non è nei suoi piani come confermato di recente anche dal presidente Pinto Da Costa. La scelta allora è proprio del Porto: perderlo a zero fra 7 mesi o incassare qualcosa a gennaio? Un colpo che, nel caso, sarebbe solo anticipato visto che comunque piace a prescindere e resterebbe intatta l'idea di portarlo a Milano da svincolato per rimpolpare il reparto in vista della stagione 2024/25.

