Jonathan Tah ha il contratto in scadenza con il Leverkusen il prossimo giugno ed è un potenziale parametro zero in vista del mercato estivo. Su di lui gli occhi di mezza Europa, tra i quali anche quelli dell'Inter, specializzata in colpi di questo genere con la premiata ditta Marotta & Ausilio.

L'interesse per il centrale tedesco di 195 centimetri è confermato oggi dalla Gazzetta dello Sport. Quello di Tah è un profilo che piace e che viene seguito da tempo: il classe 1996 è uno forte di di testa, ha velocità, forte nell’anticipo e nel corpo a corpo. A tutto ciò abbina la bravura nell'impostazione dal basso.

Tah ha già comunicato ai suoi di non voler rinnovare il contratto e ciò ha creato più di un malumore dentro al board del Leverkusen, ma Jonathan si sente pronto a un salto definitivo di carriera, come assicura la rosea. Da capire la richiesta economica: dovesse restare sui 5 milioni, allora sì che l’occasione diventerebbe troppo ghiotta. Occhio al solito Bayern (quando si tratta di mercato interno...) e al Liverpool, che è a caccia dell'erede di Van Dijk (anche lui con il contratto in scadenza nel prossimo giugno).

L'Inter, in estate, interverrà in quella zona di campo: Acerbi e De Vrij sono in scadenza, serve rinfrescare il ruolo dopo gli arrivi di Bisseck e Palacios come braccetti.