Dirigenza al gran completo ieri ad Appiano per far sentire la presenza del club alla squadra e, soprattutto, per cercare insieme allo staff tecnico una soluzione a questo momento delicato. Marotta, Zanetti, Ausilio, Baccin e Ferri sono stati a colloquio lungamente con calciatori, Inzaghi e i suoi collaboratori: un confronto non usuale e non banale, come riporta la Gazzetta dello Sport. Resosi necessario visto l'andazzo che sta prendendo la stagione.

"Dobbiamo tornare a essere una squadra" - come riferisce la rosea -. è stata la frase simbolo della chiacchierata. Diversi i punti toccati: "I blackout mentali alla prima difficoltà; la differenza di rendimento complessiva rispetto all’anno scorso, nonostante i protagonisti siano gli stessi; gli atteggiamenti poco «costruttivi» in campo da parte di alcuni giocatori; la condizione atletica - si legge -. Hanno parlato soprattutto i dirigenti, certo. Ma anche diversi giocatori hanno preso la parola, tra cui il capitano Handanovic e Barella. In molti, specie tra i più esperti, hanno fatto mea culpa, riconoscendosi colpevoli di una situazione difficile. 'Non basta quello che stiamo facendo, dobbiamo dare di più anche in allenamento'. Il confronto è stato definito costruttivo da tutte le parti in causa. Tra i giocatori, per esempio, c’è chi ha accennato alla condizione atletica, come se non sentisse girare le gambe a dovere. Ma i dati esposti dallo staff tecnico hanno sottolineato come l’Inter, nelle ultime due partite, abbia corso di più sia del Milan sia del Bayern. Traduzione: l’Inter corre male, non poco. E la cosa chiama in causa da un lato l’organizzazione di gioco, dall’altra alcune consegne tattiche non rispettate dai giocatori stessi".