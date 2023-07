"Poco convinta di Alvaro Morata (troppo i 20 milioni chiesti dall’Atletico) e in fase di riflessione sul maxi-investimento per il talentino Balogun (l’Arsenal dovrebbe scendere sotto i 40), i pensieri dei dirigenti si sono ovviamente concentrati sul portiere: è tramontata l’idea di far partire Sommer da Milano verso il Sol Levante, ma non la convinzione che il numero 1 dell’Inter 2023-24 sia lui". Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport, che considera la candidatura dello svizzero ancora la più credibile per il ruolo di nuovo portiere nerazzurro dopo l'addio di Onana.

Secondo la rosea, prima o poi Sommer sarà a Milano. Ma i tempi non sono ancora maturi e lo si è capito pure dopo il summit di ieri: "Il club nerazzurro e quello bavarese sono stati riuniti per più di un’ora alla ricerca di una soluzione. Da un lato il club di Zhang che ha un accordo saldissimo col giocatore e cerca un risparmio di un paio di milioncini rispetto alla clausola di 6, ma nello stesso tempo non vuole intaccare l’antica alleanza col Bayern e quindi non forza la mano. Dall’altro, Tuchel non cede ancora, visto il ritardo nel recupero di Neuer e la difficoltà nel comprare un altro portiere. Sommer, pure lui in tournée giapponese, farà comunque pressione sulla dirigenza bavarese per essere accontentato: spostarsi da una squadra all'altra nel Sol Levante non è agevole, ma neanche impossibile", si legge.

