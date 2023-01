"Skriniar verso l'addio. La verità dopo Riad". L'Inter si aspettava una risposta in queste ore, almeno secondo la Gazzetta dello Sport. E invece - sempre stando a quanto riferisce la rosea - Milan Skriniar rimanda ancora la decisione, lasciando presagire la volontà di non dire sì all'offerta nerazzurra per il rinnovo. "Già ieri c’è stato un primo giro d’orizzonte tra l’a.d. interista Beppe Marotta, il d.s. Piero Ausilio e il rappresentate del giocatore, Roberto Sistici. Oggi è previsto un nuovo colloquio e i protagonisti della trattativa si sono dati appuntamento per una nuova verifica - si legge -. Tuttavia in viale della Liberazione non intendono alzare i toni proprio alla vigilia della gara interna con il Verona e (soprattutto) prima della Supercoppa italiana contro il Milan. Proprio in considerazione di queste concomitanze gli uomini di Zhang hanno convenuto di fissare in ogni caso un nuovo faccia a faccia al rientro dalla trasferta in Arabia Saudita: grosso modo tra una settimana, forse proprio venerdì". Si spera in una fumata bianca, ma lo scenario pare complicato.