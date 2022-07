Milan Skriniar è ormai a un passo dal Paris Saint-Germain. Come riferisce la Gazzetta dello Sport , dopo la cena di venerdì tra Antero Henrique e la dirigenza nerazzurra e successivamente i contatti telefonici di ieri, i due club si sono notevolmente avvicinati. Tutto lascia pensare che già nelle prossime ore l'affare si possa chiudere attorno alla cifra di 65 milioni (bonus compresi) . Un'accelerata decisiva che porterà Skriniar a Parigi e consentirà ai nerazzurri di chiudere col Torino per Gleison Bremer , tenendo in cassa anche un bel gruzzolo.

"Skriniar oggi si aggregherà al raduno nerazzurro e continuerà il lavoro di recupero dopo l’infortunio subito nell’ultima parentesi della scorsa stagione, con gli impegni delle nazionali - si legge -. Tutto come da programma, insomma, se non fosse che con ogni probabilità sarà Parigi la città in cui Skrigno concluderà il percorso riabilitativo. L’intesa con lo slovacco c’è da tempo: quinquennale da 7,7 milioni a stagione più bonus. Impossibile dire di no".

Salutato Skriniar, Marotta e Ausilio andranno all'assalto di Bremer, con il quale da tempo c'è un accordo totale. "La scorsa settimana c’è stato un primo incontro ufficiale tra i dirigenti dell’Inter e quelli del Torino, insieme all’agente del giocatore. Il Torino chiede 50 milioni per lasciar partire il suo gioiello, l’Inter vorrebbe spendere di meno ed è per questo che in settimana è previsto un nuovo incontro, probabilmente con l’a.d. Marotta e il presidente Cairo protagonisti".