Altro che incontro interlocutorio. Secondo la Gazzetta dello Sport, il summit di ieri tra l'Inter e l'entourage di Milan Skriniar per il rinnovo dello slovacco è stato molto positivo: Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono alzati dal tavolo con un ottimismo diffuso. "Ottimismo reale, non solo quello di facciata, naturalmente doveroso nelle dichiarazioni delle ultime settimane - si legge -. L’Inter ha capito che dall’altra parte non c’è un giocatore che ha già scelto il suo domani. C’è un’apertura al dialogo significativa, per certi versi persino sorprendente. Di sicuro, è il segnale che l’offerta del Psg della scorsa estate non è vincolante in ottica futura. Prova ne sia che per la prossima settimana, tra le partite di Monaco e Torino, è già in agenda un nuovo incontro. E che i dirigenti nerazzurri sperano di arrivare a una soluzione nel giro di un mese".