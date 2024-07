Al netto dello sforzo per un attaccante con le caratteristiche descritte anche da Inzaghi in conferenza stampa (ma serve l'uscita di un elemento di peso), all'Inter manca solo un giocatore per completare la rosa, ossia il sostituto dello sfortunato Buchanan.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i nomi sono sempre quelli: da Kiwior a Renan fino ad arrivare a Ricardo Rodriguez. Proprio lo svizzero resta la soluzione ideale per costi, esperienza, duttilità e considerazione. Non avrebbe, infatti, pretese in termini di continuità d’impiego.

Ieri il suo agente, Haroon Masoodi, ha confermato il contatto con i campioni d'Italia: "Ne abbiamo parlato col direttore sportivo qualche settimana fa. Ricardo gode della stima dell’allenatore ma non abbiamo ricevuto offerte. Credo che la proprietà guardi ad altri profili". E allora occhio a Betis, Al-Ain e Olympiacos. Per i nerazzurri resta il nodo dell'età, dunque dell'assenza del fattore prospettiva. Un qualcosa che per Oaktree è molto importante. Tuttavia - spiega la rosea -, trattandosi di un innesto complementare, non è da escludere che in futuro si possa derogare a certi dettami, almeno per questo caso specifico.