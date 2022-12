Oggi è il turno della Gazzetta dello Sport che dà vita al noto "cambia tutto". La rosea non si tiene nulla e lascia grande spazio alla fantasia. I sacrificabili? Si va da Dumfries (60 milioni, Chelsea in pole ma occhio allo United) a Lautaro (100 milioni il prezzo corretto), passando ovviamente per Skriniar . Dentro alla lista pure insospettabili come Barella , Brozovic e Calhanoglu . Il motivo? La cessione di Dumfries tamponerebbe "provvisoriamente" la situazione e "non risolverebbe i problemi sul lungo periodo". Quindi non uno, ma almeno due addii cosiddetti "pesanti".

E poi? E poi si apre la caccia alla volpe. Con i conti sistemati, Marotta e Ausilio avrebbero le mani libere per raggiungere obiettivi altrimenti impossibili. A partire da Thuram, il primo della lista. "Viene dalla miglior stagione in carriera, per questo l’Inter si è già portata avanti col giocatore, sondando gli agenti e garantendosi il gradimento di Marcus. L’Inter gioca su più tavoli, ma la pista che porta al figlio di Lilian resta il campo centrale", si legge. Per la mediana il "sogno" è Musah del Valencia, mentre in difesa gli occhi sono per Scalvini. "Un investimento che renderebbe credibile il nuovo progetto nerazzurro, per un’Inter che dovrà essere competitiva e vincente. Anche a costo di sacrificare qualche big, si può", sottolinea la rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER! IL TUO REGALO DI NATALE