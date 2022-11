E la rosea riavvolge il nastro e ricorda la volontà di Skrinka: "Non solo non c’è alcun accordo tra il difensore slovacco e il Psg, ma il nerazzurro ha tutta l’aria di voler restare a godersi Milano. Anche a costo di guadagnare qualcosa di meno perché è impossibile fare a gara con lo stipendio offerto dagli emiri. Questa consapevolezza, però, ha fatto aumentare l’ottimismo in casa Inter, come da dichiarazioni multiple dell’a.d. Beppe Marotta". Insomma, una scelta di vita e anche tecnica. Le cifre? Quelle note: 6 milioni totali con i bonus ancora da modulare. Ed è su questo punto che - secondo la Gazzetta - dovrebbe decollare la trattativa, probabilmente già da domani.