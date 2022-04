La fascia sinistra dell'Inter si rifà il look. Il recente arrivo di Robin Gosens deve incastrarsi con il futuro di Ivan Perisic , in scadenza di contratto il 30 giugno. In attesa di una schiarita della situazione, la dirigenza nerazzurra ha cominciato ad approfondire nel dettaglio le situazioni dei nuovi profili segnalati dallo scouting. Se il croato non dovesse rinnovare il contratto, c’è un nome nuovo in cima alla lista dei desideri dell’Inter: è quello di Sergio Gomez , esterno classe 2000 dell’Anderlecht cresciuto nella Cantera del Barcellona. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. Giovane (è un classe 2000), dal costo accessibile e con l’ingaggio sostenibile, il profilo è in piena linea con la nuova politica societaria. Nelle 32 partite di campionato belga, l’esterno ha finora realizzato 5 reti e 14 assist.

Un eventuale assalto, come detto, dipenderà però da come si evolverà la questione Perisic: da una parte c’è l’Inter che vorrebbe continuare con il croato, dall’altra c'è il giocatore che punta a monetizzare al massimo questo ultimo contratto in carriera. "Le parti hanno discusso nei mesi precedenti, avvicinandosi sensibilmente rispetto al passato ma non arrivando comunque alla famosa fumata bianca - si legge -. L’appuntamento adesso è stato calendarizzato per fine stagione, ma Ivan dovrà arrivarci con le idee chiare. L’Inter è disposta a un piccolo sacrificio (5 milioni, bonus inclusi, per le prossime due stagioni), ma non andrà oltre. D’altronde, il presidente Zhang ha già fatto uno sforzo considerevole a gennaio per regalare a Inzaghi i gol, la spinta e la forza fisica di Gosens. Se Ivan resta, la rosa sarà più ricca. Altrimenti via al nuovo corso, con Sergio Gomez candidato forte a vice Gosens".