Il prossimo incontro tra la dirigenza dell'Inter e Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, avverrà tra domani e mercoledì. Potrebbe essere il meeting risolutivo, ma non c'è certezza in questo senso, come riporta La Gazzetta dello Sport.

C'è da percorrere ancora un pezzo di strada per quel che riguarda non solo l'ingaggio, ma anche la durata del contratto. La società aveva inizialmente in testa un prolungamento di un solo anno, Inzaghi ha chiesto che l'accordo arrivi al 2027. Quel che si sa è che lo stipendio sarà da 6,5 milioni a stagione e che una parte dell'ingaggio sarà legato alle competizioni internazionali a livello di bonus. Ci sarà anche l'incontro alla presenza del tecnico e sarà quello in cui si parlerà dei programmi per la prossima stagione: raduno, amichevoli, mercato. Non è comunque in discussione il fatto che si continui assieme.

Il nuovo prolungamento è anche un modo per respingere la corte di club come il Liverpool, che poi ha scelto Slot. Ed è la prova che la società sta ragionando, anche dopo il cambio di proprietà, sul lungo periodo.

Inzaghi ha la possibilità di scrivere record importanti: è a quota sei trofei con l'Inter, uno in più è raggiunge Herrera, anche se il "Mago" ovviamente ha due Coppe dei Campioni e due Intercontinentali. La sconfitta con l'Atletico Madrid, a distanza di mesi, è ancora indigesta.