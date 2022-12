Dramma sportivo per il Belgio e per Romelu Lukaku, arrivato in Qatar in condizioni tutt'altro che perfette, ma protagonista in negativo del secondo tempo di ieri con la Croazia. Tante occasioni fallite e l'amara consapevolezza di poter fare di più, nonostante tutto. Mondiale finito per i Diavoli Rossi e per Big Rom, che adesso deve resettare e immergersi nuovamente nel mondo Inter.