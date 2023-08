"Benjamin Pavard ha passato la giornata di ieri a preparare le valigie. Il trasloco per Milano è questione di ore: già stasera il difensore francese potrebbe sbarcare in Italia e cominciare così la sua nuova avventura all’Inter". La Gazzetta dello Sport va sul solco di tutte le altre fonti: affare concluso, sistemati anche gli ultimi dettagli tra i club. Il francese sarà nerazzurro a titolo definitivo per 30 milioni più 2 di bonus e firmerà un quadriennale a 4 milioni netti a stagione.

E il mercato dell'Inter non finisce qui: ora si accelera per il ritorno di Alexis Sanchez. "Il futuro interista di Joaquin Correa è aggrappato a un filo: il Tucu è rimasto seduto in panchina per tutti i novanta minuti contro il Monza al debutto e ha capito che quest’anno il minutaggio potrebbe essere ridotto all’osso. E allora meglio valutare bene il da farsi, specie ora che l’Inter ha aperto alla possibilità di una cessione in prestito, non presa in considerazione fino a una settimana fa. E allora, se Correa dovesse accettare la corte di uno dei due club di Siviglia (Siviglia, dove ha già giocato in passato, e Betis) ecco che l’Inter in un amen chiuderebbe per il ritorno di Alexis Sanchez, l’attaccante individuato per far fare un ultimo salto di qualità al nuovo attacco a disposizione di Inzaghi", assicura la rosea.

Secondo la Gazzetta, il cileno, svincolato dopo una grande stagione a Marsiglia, si è proposto al club e accetterebbe di guadagnare molto meno rispetto all’ultimo contratto con l’Inter: si parla di circa 3 milioni a stagione. Molto lontani dai 7 mal contati di due anni fa. "Con gli arrivi di Marcus Thuram e Marko Arnautovic, l’Inter ha sistemato parzialmente l’attacco, ora manca la ciliegina, il giocatore capace di inventare da solo un gol o una giocata che spacchi la partita. Per questo, la pista Sanchez si scalda ogni giorno di più", si legge.

