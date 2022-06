Paulo Dybala torna al gol con l'Argentina dopo tre anni, stende l'Italia a Wembley e attende l'Inter: il club lo ha “bloccato” a tempo determinato con la promessa di fare l’affondo decisivo quando avrà lo spazio salariale adeguato. Lo conferma la Gazzetta dello Sport, che, a dispetto dell'attesa, vede l'argentino sempre più vestito di nerazzurro. "Per rinnovare il patto d’onore con Beppe Marotta, l’a.d. che gli fece quasi da padre a Torino, lo stesso Paulo sta lanciando segnali in giro per l’Europa - si legge -. Nel guardarsi attorno, sta declinando le proposte, non molte, cadute sulla sua testa. I no detti ad altri diventano, però, sì alle orecchie dell’Inter". Dybala, infatti, avrebbe rifiutato in ordine Newcastle, Borussia Dortmund e Siviglia. Solo Inter per lui. E proprio gli andalusi potrebbero dirottare le loro attenzioni su Alexis Sanchez, colui designato a fare spazio in rosa alla Joya.