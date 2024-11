Più grave del previsto lo stop di Pavard. Secondo la Gazzetta dello Sport, la lesione ai flessori della coscia sinsitra evidenziata dagli esami svolti ieri costringeranno il francese a uno stop di circa un mese. Il rischio, insomma, è che per l'ex Bayern il 2024 sia già terminato: arrivederci alla Supercoppa con l'Atalanta di inizio 2025 (2 gennaio).

Inzaghi si consola con il jolly Darmian, che visto il rientro di Buchanan può tornare utile come braccetto, e soprattutto con la crescita esponenziale di Bisseck, già da inizio stagione un "nuovo" titolare. Il giovane tedesco - suggerisce la rosea - si è rivelato una delle operazioni meglio riuscite degli ultimi anni, nel triplo rapporto tra investimento, rendimento e valore del cartellino. Pagato dall’Inter un anno e mezzo fa 7,2 milioni, in estate per lui il club nerazzurro ha rifiutato una proposta del West Ham da 25 milioni e l'attuale valore si aggira sui 40 milioni. Non a caso, appare ormai concreta la possibilità di una chiamata in nazionale.

Bisseck è finito sul taccuino di diversi club europei, secondo alcune indiscrezioni anche il Bayern avrebbe messo gli occhi su di lui in prospettiva. Come sempre starà all’Inter decidere se resistere o se realizzare una plusvalenza enorme. Intanto Inzaghi ne ha bisogno e se lo gode.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!