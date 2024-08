L'Inter accelera e oggi dovrebbe essere il giorno della chiusura dell'affare Tomas Palacios. I nerazzurri e i dirigenti dell'Indipendiente Rivadavia, infatti, a ore si vedranno per definire i contorni di un trasferimento che ormai appare scontato.

Gli uomini del club di Mendoza si sono messi in viaggio verso Milano proprio per trattare in prima persona con Ausilio e Marotta, come conferma la Gazzetta dello Sport: possibile un summit già nella mattinata. Grande ottimismo nella sede dei campioni d'Italia, che si sentono davvero vicini a Palacios, considerato il completamento perfetto per il reparto difensivo.

Battuta la concorrenza della Bundesliga anche grazie al fascino di Javier Zanetti, che si è mosso in prima persona per far pesare lo status del club campione d'Italia. trattare saranno solo l’Inter e l’Independiente, che ha riscattato Palacios dal Talleres sgomberando il terreno dagli eventuali intoppi burocratici che un doppio interlocutore avrebbe potuto generare.

Quello di Palacios è il profilo che ha messo d'accordo tutti quando allenatore e dirigenti hanno deciso di colmare il vuoto lasciato dall’infortunato Buchanan con un centrale di sinistra. Identikit gradito anche a Oaktree: under 25 da far crescere e valorizzare accanto ai big dello scudetto.