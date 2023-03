André Onana in Premier League? Secondo la Gazzetta dello Sport, lo scenario è possibile: lo vuole il Chelsea, deciso a rifondare il settore 'portieri' in vista della prossima stagione. Una trattativa nella quale potrebbero entrare anche altri nomi: primo fra tutti quello di Romelu Lukaku, ma non solo. E l'Inter avrebbe già il sostituto in caldo: Guglielmo Vicario dell'Empoli (15-20 milioni).

"Il capo osservatori dei Blues era a Oporto per la sfida tra i due che Potter segue con più voracità: lo stesso André e il portoghese Diogo Costa, in grande ascesa con Conceiçao - riferisce la rosea -. Quella sera il camerunese ha vinto il duello e sarà seguito con ancora maggiore attenzione da qui a fine anno: se le prestazioni saranno queste, scatterà l’assegno. Intanto, il prezzo dei nerazzurri è rotondo: 40 milioni, tutti di benedetta plusvalenza". La concorrenza si chiama Man. United, dove allena Ten Hag che conosce benissimo Onana dai tempi dell'Ajax. Però il Chelsea parte avanti anche per il d.t. Stewart che lo aveva messo nel mirino all'epoca del Monaco.