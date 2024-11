L'Inter ci crede. Dopo la fine della quinta giornata di Champions League, i nerazzurri sono secondi in solitaria alle spalle del Liverpool, unica squadra a punteggio pieno. L'Inter ci crede a tornare in finale dopo Istanbul e punta Monaco di Baviera, quando il 31 maggio 2025 si giocherà l'ultimo atto della competizione.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro, peraltro, ha già incassato da questa edizione del torneo continentale una cifra pari a 65,2 milioni di euro, considerando i risultati già ottenuti, il market pool, il bonus di ingresso e anche gli incassi da botteghino. E il passaggio diretto agli ottavi porterebbe altri 11 milioni.

L'Inter ci crede per più motivi. Innanzitutto ormai è chiaro che il "metodo Inzaghi" nella gestione delle forze funziona a dovere. Rotazioni e adattamento tattico che porta la squadra a vincere in maniere anche differenti. L'esperienza non manca nella rosa e anche la consapevolezza è in crescita. Infine, la motivazione: altissima. L'eliminazione della passata stagione brucia ancora e tutti, ad Appiano, si sono ripromessi di "vendicare" i rigori con l'Atletico. Il resto lo sta raccontando il campo. Come spiega la rosea: zero gol incassati, Thuram e Lautaro neppure mai schierati in coppia, tante cartucce “risparmiate” nell’idea di arrivare a marzo più freschi rispetto a un anno fa.

