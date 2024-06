La nuova Inter ha preso il via e l'intenzione di Oaktree è quella di continuare la crescita. Come? In campo e fuori. La volontà è quella di continuare a vincere in Italia, alzare l'asticella in Europa e far lievitare i ricavi andando a esplorare territori ancora poco battuti.

A brevissimo - come racconta la Gazzetta dello Sport - sarà rinnovato il contratto di Inzaghi, così come quelli di Lautaro e Barella. Sul fronte mercato, la squadra non sarà indebolita: toccherà ai soliti Marotta e Ausilio far quadrare i conti, in campo e nel bilancio. Una rosa più giovane ma non meno competitiva.

Circa 50 milioni dovrebbero arrivare alla serie di iniziative e prodotti legati alla doppia stella, con il grande lavoro di Inter Media House e di tutto il comparto commerciale. La maglia bistellata, in accordo con Nike, sarà lanciata in occasione della prima amichevole estiva, ma i calcoli sulla divisa già richiestissima sono presto fatti: previsto per la stagione in corso una vendita (solo dai propri canali) di 150mila unità che daranno un fatturato di circa 17,5 milioni, mentre per la divisa con lo "scudo" 2024-25 la stima è di circa 200mila unità e 25 milioni.

L'Inter può ancora crescere molto a livello di brand e sponsor. Una parte che verrà implementata sarà quella dei social. E attenzione particolare anche al mondo Usa, dove fra un anno si disputerà il Mondiale per Club: per Oaktree - spiega la rosea - sarà una sfida "in casa", ma pure un cancello importante per valutare la crescita dopo un anno al timone. Lì esiste già una fan-base di 22 milioni di tifosi e i soci sono cresciuti in due anni al ritmo di 235% tra Miami, New Jersey, New York, Boston, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, Manhattan, Ohio, Philadelphia, Washington. Non è un caso che il club abbia piantato il nerazzurro in alcuni eventi simbolo, dal GP di Las Vegas a Coachella.