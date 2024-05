I manager di Oaktree, Alejandro Cano (capo delle strategie globali) e Kathrine Ralph (manager delle strategie globali per la parte legale) sono stati a Milano fino a ieri e sono pronti a tornarci già la prossima settimana.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, l'intenzione della nuova proprietà americana è quella di presenziare con costanza alle questioni di casa Inter in prima persona. Tra qualche giorno, dunque, si entrerà nel vivo delle strategie da seguire e partiranno anche i colloqui con le autorità sia cittadine che del calcio nostrano.

Il quotidiano milanese oggi propone un profilo proprio di Cano, che a breve sentirà direttamente anche Inzaghi. Il manager catalano parla bene l'italiano grazie agli studi e grazie pure a una passione verso il nostro Paese - sottolinea la rosea -. Già dai primi incontri ha mostrato entusiasmo ed energia, nonostante la gestione di un club calcistico di così alto livello sia una novità per Oaktree.

Classe 1980, studi di ingegneria a Barcellona, Cano ha un background vario che servirà nel nuovo ruolo: professionista degli investimenti in Hellman & Friedman, associato nel team Investment Banking TMT di Goldman Sachs, poi una esperienza in McKinsey & Company prima di entrare a Oaktree nel 2012. Assieme a Ralph, ha seguito le vicende recenti del passaggio da Suning: l'obiettivo di Oaktree è quello di creare valore prima di rivendere. Tempi? Non così brevi come qualcuno pensava.