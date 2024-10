Inter-Juventus sarà anche la sfida tra la proprietà più giovane della Serie A e quella più longeva. Oaktree contro Exor. Sfida in campo, ma anche fuori sul tavolo della sostenibilità finanziaria, l'obiettivo dichiarato da entrambi i club.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, pur condividendo con Exor l’obiettivo del rendimento per i propri azionisti/investitori, Oaktree ha struttura e caratteristiche differenti. Quello americano è un fondo d’investimento specializzato nell’area "stressed-distressed", cioè in quelle operazioni dal maggiore grado di rischio, a caccia di opportunità nelle società in tensione finanziaria. Sede a Los Angeles e 23 uffici nel mondo, Oaktree gestisce un patrimonio (asset under management) di 205 miliardi di dollari, essendo partito nel 1995 con una dotazione di 5 miliardi.

La differenza tra la gestione nerazzurra e quella bianconera - secondo la rosea - è il trend. Fin dall’indomani dello scudetto di Conte e Lukaku, l'Inter fu costretta a ridurre la spesa e azzerare gli investimenti considerando le note difficoltà degli Zhang. Sforbiciate poderose che hanno portato all'ultimo esercizio virtualmente in pareggio. E Oaktree che ha subito ripatrimonializzato il club con 47 milioni e ora sta spingendo in due direzioni, allo scopo di valorizzare l’asset nel medio-lungo termine e poi rivenderlo: spesa intelligente su giocatori “futuribili”, accelerazione sullo stadio di proprietà.

Oaktree ha deciso di avere una presenza fissa nella quotidianità dei campioni d’Italia, in netto stacco col recente passato, quando Steven Zhang era risultato lontanissimo per tutta una stagione. Vicinanza fisica e di gestione, dunque. Non a caso, Cano e Ralph, i due manager di Oaktree che siedono nel CdA del club assieme a Meduri e Ligori, erano presenti all’incontro di mercoledì scorso con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.