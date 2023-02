Novità importanti in casa Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è in trattativa avanzata con uno nuovo sponsor per sostituire DigitalBits a partire dalla prossima stagione. Si tratta di un marchio del mondo del turismo che viene dal Medio Oriente, la fumata bianca potrebbe portare oltre 20 milioni di euro nelle casse del club. E non è da escludere un clamoroso scambio tra main sponsor già nella stagione in corso, soprattutto se il percorso in Champions League andasse oltre gli ottavi.