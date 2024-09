Frattesi in rampa di lancio, ma non solo: secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi sta pensando a più di un cambio per la partita di domani a Monza. Complice la sosta che ha portato via diversi nazionali da Appiano (ma meno del solito...), il tecnico ragiona sulle scelte anche considerando che poi la settimana proporrà City e derby.

In attacco, ad esempio, Lautaro potrebbe iniziare dalla panchina: Taremi più di Arnautovic per fare coppia con l'inamovibile Thuram. In difesa dovrebbe riposare Bastoni, con Carlos Augusto al suo posto (panchina per Palacios, la prima dell'argentino dopo l'arrivo a Milano). Anche al centro c'è De Vrij in vantaggio su Acerbi, mentre Pavard dovrebbe completare la linea a tre. A metà campo sperano in una maglia anche Asllani e Zielinski. E a destra c'è Dumfries che scalpita.

Oggi le scelte definitive, poi ritiro alla Pinetina e domani sera il fischio d'inizio alle 20.45 all'U-Power Stadium.